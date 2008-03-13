НКРЭ хочет разделить потребителей газа среди населения на два сорта

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики поддерживает инициативу сокращения градации потребителей газа среди населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО сегодня после заседания комиссии.

По его словам, в частности, комиссия поддерживает инициативу НАК “Нафтогаз” о переходе к дифференциации в сфере потребителей среди населения на две группы – с годовым объемом до 6 тысяч и с годовым объемом потребления свыше 6 тысяч кубометров газа.

При этом он отметил, что в перспективе целесообразным будет утверждение единой цены на природный газ для населения.

По мнению В.КАЛЬЧЕНКО, решение о введении дифференцированных тарифов, принятое прежним правительством, было ошибочным.