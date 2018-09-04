"Мрачные люди с охраной": СМИ рассказали о секретной церемонии прощания с Кобзоном

За день до официальной церемонии состоялась еще одна - тайная, на которой присутствовали "мрачные люди с охраной".

В российских СМИ появилась информация о том, что церемоний прощания с Иосифом Кобзоном было две. Первую, официальную, могли видеть все, однако всего за день до этого в другом месте в Москве, в обстановке абсолютной секретности и под охраной прошло первое, неофициальное прощание "для своих".

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Суббота, 1 сентября, ЦКБ на улице маршала Тимошенко. Утром сюда приезжает личный парикмахер и визажист Иосифа Давыдовича. К 16 часам к залу начинают подъезжать дорогие машины - «Бентли» и «Майбахи». Начинается тайная церемония прощания с умершим мэтром. Кобзон запомнится в первую очередь тем, что объединял в себе совершенно разные стороны российской жизни - и здесь точно встречаются представители одной из них. Мрачные люди с охраной один за другим приезжают, проходят в зал и вскоре уезжают. Территория оцеплена полицией, но все сотрудники - в штатском", - пишет Mash.

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Как пишет канал, в зале гостей встречала вдова Иосифа Кобзона Нэлли и его ближайшие родственники - сын Андрей, а также многочисленные внуки. Закрытая для посторонних церемония продолжалась до 18:30. Лишь на следующий день состоялась официальная церемония прощания с ним - народная.

Как сообщал УНИАН, 30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон.

Справка УНИАН. Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Бахмутском районе Донецкой области. Он был одним из самых известных советских певцов, народным артистом СССР (1987 год), лауреатом Государственной премии СССР (1984 год), награжден многочисленными советскими и российскими наградами. Кроме эстрадной деятельности Кобзон с 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

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В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по культуре.

Украина лишила Кобзона государственных наград и заблокировала его активы. Президент подписал соответствующий указ. Также Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянска Донецкой области. Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Также Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.