Освобожденный из плена "ДНР" доброволец рассказал байки боевиков про американцев и финнов

Доброволец 39-го батальона Дмитрий Рыжов два месяца воевал, три месяца провел в плену, и уже месяц лечится в госпиталях, сообщает ТСН.16:45.

За два дня до плена Дмитрий женился. Его должны были обменять уже через месяц после захвата во время большого обмена 60 на 60 - Дмитрий был вторым в списке. Но террористы его отдавать так скоро не стали - там в плену снимали свое "кино", и показания бойца использовали в сюжетах российского ТВ. Самым сложным в плену, говорит Дмитрий, было не смеяться с басен "ДНРовцев".

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"Многие из тех, кто приехал воевать на стороне "ДНР", уверены, что в аэропорту находятся или поляки или американцы. И между собой спорили, это были "Абрамсы" или танки "Леопард". А потом один из них подошел и сказал, что меня не так достают "Правый сектор" и "Донбасс", как меня достают финны. Я переспросил: финны? Да, говорит, финские и литовские добровольцы воюют очень жестко. Я еле сдержал смех", - рассказывает доброволец.

Напомним, 19 декабря боевики договорились с официальным Киевом обменяться пленными "всех на всех".