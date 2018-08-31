Евросоюз вновь призвал Россию немедленно освободить Сенцова

В ЕС заявили, что Россия должна освободить Сенцова без предварительных условий.

Европейский Союз вновь призвал Российскую Федерацию немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Евросоюза при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в микроблоге Twitter со ссылкой на выступление делегации ЕС на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

«ЕС призывает Россию немедленно и без всяких условий освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который уже более 100 дней голодает в знак протеста против лишения свободы украинских политических пленников Россией», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он находится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая с.г. Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние режиссера быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании её сына. В Кремле ей ответили, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании.

28 августа экс-президент Польши Лех Валенса предложил номинировать Сенцова на Нобелевскую премию мира.