В Москве задержали бывшего гендиректора Запорожского титано-магниевого комбината

Российские полицейские вместе с представителями Интерпола задержали его на рабочем месте.

В Москве по запросу Генпрокуратуры Украины задержали Владимира Королькова - бывшего гендиректора Запорожского титано-магниевого комбината.

Читайте такжеЗадержанному за растрату 492 миллионов директору ЗТМК суд назначил залог менее 6 миллионов гривень

Он был объявлен Украиной в международный розыск в 2017 году в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищением 492 млн грн, выделенных на техническую модернизацию предприятия.

Как сообщает kommersant, Корольков работал в Москве технологом. Утром 29 августа российские полицейские вместе с представителями Интерпола задержали его на рабочем месте. Задержанный уже несколько месяцев как отказался от украинского гражданства, подав документы на получение российского.

Как отмечают источники издания, Корольков считает свое преследование политическим. Украинская сторона настаивает на немедленной экстрадиции задержанного.