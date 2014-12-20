Аптекам оккупированного Крыма запретили продавать меньше упаковки таблеток

Фармацевты ссылаются на оккупационное законодательство, согласно которому отпуск медицинских препаратов должен осуществляться упаковками, сообщает Крым.Реалии.

«Блистерами больше не продаем. Нам запретили это делать», – сказала провизор одной из аптек Керчи.

Крымские аптеки ссылаются на приказу российского Минздрава «О порядке отпуска лекарственных средств» от 2005 года. В документе говорится, что нарушение вторичной заводской упаковки допускается лишь в исключительных случаях, «при невозможности аптечным учреждением выполнить назначение врача».

Читайте такжеВ Украине хотят расширить национальный перечень лекарств и ввести рецептурную продажу медпрепаратовВ таком случае лекарственный препарат должен отпускаться «с обязательным указанием наименования, заводской серии, срока годности, серии и даты по лабораторно-фасовочному журналу и предоставлением больному инструкции или листка – вкладыша». Не допускается нарушение первичной заводской упаковки лекарства.

В то же время некоторые крымские аптеки все еще отпускают лекарства блистерами, входя в положение покупателей. Купить сразу целую упаковку многим не позволяет финансовое положение и постоянно растущие цены на лекарства. Люди, склонные к аллергии, попросту не хотят тратить деньги на препарат, который, возможно, вызовет у них аллергическую реакцию и может быть тут же отменен врачом.