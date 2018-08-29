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Ореховый Спас в Украине: лучшие поздравления

09:16, 29 августа 2018
Общество
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REUTERS

Перед Ореховым Спасом отмечают Успение Пресвятой Богородицы (28 августа) и завершение Успенского поста, который длится две недели – с 14 по 27 августа.

В старину говорили: «Первый Спас — на воде стоят; второй Спас — яблоки едят; третий Спас — на зелёных горах холсты продают», поэтому третий Спас ещё называли «Спас на холстах», «Спас на полотне», «Холщовый спас». В этот день было принято торговать холстами, полотнами.

Лучшие поздравления на Ореховый Спас:

***

Сегодня уж точно созрели орехи, 

А значит, дождались мы время успеха, 

И только хорошее ждет впереди 

На жизни извилистом нашем пути! 

Останутся горькие дни за спиной, 

Нас ждет красота, доброта и покой! 

Веселого праздника радостный смех 

Подарит нам Спаса созревший орех!

***

Прощается август, ореховой веткой

Взмахнув на прощание, будто рукой.

Ореховый Спас на память о лете

Нам дарит сегодня тепло и покой.

***

Поздравление от нас,

В светлый праздник Хлебный Спас.

Хлеб пеки, рисуй картины,

Собирай орех с лещины.

Бога попроси о том,

Что бы счастья дал в твой дом.

Если все успеешь враз,

Будешь пить зимою квас.

Постарайся побыстрей,

До отлета журавлей.

***

Третий Спас

Всем орехов припас.

Ешьте хлеб, пейте квас,

Угощайте и нас.

Лето близится к концу,

Но грустить нам не к лицу.

Мы отпразднуем сейчас

Православный Хлебный Спас!

Стол накроем, напечем,

Каждый будет увлечен.

Мы друг другу пожелаем

Чтобы год был урожаен.

***

С Ореховым Спасом, со Спасом вас Хлебным

Я поздравляю! И жить вам безбедно

Желаю всегда, и жить в мире со всеми,

Чтобы Господь даровал вам Спасенье!

***

Сентябрь приближается снова, 

Созрели орехи в садах… 

Давайте беречь Божье слово 

В молитвах своих и трудах: 

Оно дает силу и разум, 

Его потерять нам нельзя; 

А нынче с Ореховым спасом 

Я вас поздравляю, друзья!

***

Сегодня ореховый спас!

И я поздравляю вас с этим!

Пускай каждый день, каждый час

Бог помогает советом.

Пускай не обидит он нас,

Послав по кусочку нам хлеба.

Сегодня ореховый спас!

Давайте посмотрим все в небо!

***

Со Спасом Хлебным я вас поздравляю!

Любви достатка вам в доме желаю!

Желаю, чтоб солнце всегда вам светило

И чтобы вам счастья на сто лет хватило!

 У В. Даля в толковании календаря земледельца, составленного по народным приметам и наблюдениям, приведён оригинальный взгляд: «Зимняя опока на деревьях обещает, как говорят, хороший урожай на хлеб; урожай на орехи обещает обильную жатву хлеба на грядущий год, по крайней мере, замечено, что сильный урожай на орехи и на хлеб никогда не бывает вместе; что кроме того никогда не бывает большого урожая на орехи два года сряду; стало быть, при обилии в орехах, их на следующий год не будет, а вероятно, будет урожай на хлеб.» Возвращаясь к названию третьего Спаса, называемого «хлебным» или «орешным», народ отмечал его как день благодарения Господу за хлеб насущный на каждый день, что и слышится в народных пословицах и поговорках: «Третий Спас хлеба припас», «Хорошо, если Спас — на полотне, а хлебушко в гумне!»

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Теги: #праздник#поздравления#ореховый спас