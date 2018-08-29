Ореховый Спас в Украине: лучшие поздравления
Ореховый Спас в Украине празднуют каждый год 29 августа, его также называют Хлебный Спас.
Перед Ореховым Спасом отмечают Успение Пресвятой Богородицы (28 августа) и завершение Успенского поста, который длится две недели – с 14 по 27 августа.
В старину говорили: «Первый Спас — на воде стоят; второй Спас — яблоки едят; третий Спас — на зелёных горах холсты продают», поэтому третий Спас ещё называли «Спас на холстах», «Спас на полотне», «Холщовый спас». В этот день было принято торговать холстами, полотнами.
Лучшие поздравления на Ореховый Спас:
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Сегодня уж точно созрели орехи,
А значит, дождались мы время успеха,
И только хорошее ждет впереди
На жизни извилистом нашем пути!
Останутся горькие дни за спиной,
Нас ждет красота, доброта и покой!
Веселого праздника радостный смех
Подарит нам Спаса созревший орех!
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Прощается август, ореховой веткой
Взмахнув на прощание, будто рукой.
Ореховый Спас на память о лете
Нам дарит сегодня тепло и покой.
***
Поздравление от нас,
В светлый праздник Хлебный Спас.
Хлеб пеки, рисуй картины,
Собирай орех с лещины.
Бога попроси о том,
Что бы счастья дал в твой дом.
Если все успеешь враз,
Будешь пить зимою квас.
Постарайся побыстрей,
До отлета журавлей.
***
Третий Спас
Всем орехов припас.
Ешьте хлеб, пейте квас,
Угощайте и нас.
Лето близится к концу,
Но грустить нам не к лицу.
Мы отпразднуем сейчас
Православный Хлебный Спас!
Стол накроем, напечем,
Каждый будет увлечен.
Мы друг другу пожелаем
Чтобы год был урожаен.
***
С Ореховым Спасом, со Спасом вас Хлебным
Я поздравляю! И жить вам безбедно
Желаю всегда, и жить в мире со всеми,
Чтобы Господь даровал вам Спасенье!
***
Сентябрь приближается снова,
Созрели орехи в садах…
Давайте беречь Божье слово
В молитвах своих и трудах:
Оно дает силу и разум,
Его потерять нам нельзя;
А нынче с Ореховым спасом
Я вас поздравляю, друзья!
***
Сегодня ореховый спас!
И я поздравляю вас с этим!
Пускай каждый день, каждый час
Бог помогает советом.
Пускай не обидит он нас,
Послав по кусочку нам хлеба.
Сегодня ореховый спас!
Давайте посмотрим все в небо!
***
Со Спасом Хлебным я вас поздравляю!
Любви достатка вам в доме желаю!
Желаю, чтоб солнце всегда вам светило
И чтобы вам счастья на сто лет хватило!
У В. Даля в толковании календаря земледельца, составленного по народным приметам и наблюдениям, приведён оригинальный взгляд: «Зимняя опока на деревьях обещает, как говорят, хороший урожай на хлеб; урожай на орехи обещает обильную жатву хлеба на грядущий год, по крайней мере, замечено, что сильный урожай на орехи и на хлеб никогда не бывает вместе; что кроме того никогда не бывает большого урожая на орехи два года сряду; стало быть, при обилии в орехах, их на следующий год не будет, а вероятно, будет урожай на хлеб.» Возвращаясь к названию третьего Спаса, называемого «хлебным» или «орешным», народ отмечал его как день благодарения Господу за хлеб насущный на каждый день, что и слышится в народных пословицах и поговорках: «Третий Спас хлеба припас», «Хорошо, если Спас — на полотне, а хлебушко в гумне!»