Ореховый Спас в Украине: традиции и приметы

Третий Спас, или Ореховый, украинцы празднуют каждый год 29 августа, его также называют Хлебный Спас.

Перед Ореховым Спасом отмечают Успение Пресвятой Богородицы (28 августа) и завершение Успенского поста, который длится две недели – с 14 по 27 августа.

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Третий (Ореховый) Спас установлен православной церковью в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Отсюда и другие названия праздника – Полотняный Спас, Спас на полотне, Нерукотворный Спас. По преданию, Иисус умыл лицо водой и затем вытер полотенцем, на котором отразился его лик. Это полотенце с нерукотворным изображением Спасителя исцелил обладателя Эдессы от смертельной болезни, что способствовало распространению там христианства.

Впоследствии именно с этого изображения Иисуса Христа были написаны первые иконы Спаса Нерукотворного.

Третий Спас по праву называли Ореховым Спасом, поскольку в это время достигали лесные орехи, и можно было их заготавливать и освящать в церкви. По народным наблюдениям, в один и тот же год не могло быть урожая и на орехи, и на хлеб. Поэтому урожай орехов обещал хороший урожай хлеба на следующий год.

В старину говорили: «Первый Спас — на воде стоят; второй Спас — яблоки едят; третий Спас — на зелёных горах холсты продают», поэтому третий Спас ещё называли «Спас на холстах», «Спас на полотне», «Холщовый спас». В этот день было принято торговать холстами, полотнами.

Святят новые колодцы. Чистят к осени целебные источники, пьют подземную водицу, обходят колодцы кругами, как бы замыкая тёплое время года. На Хлебный Спас пекут пироги из нового хлеба: «Третий Спас хлеба припас». С третьего Спаса начиналась и заготовка лесных орехов.

В этот день не проходили большие праздники, поскольку начиналась подготовка к завершению летних полевых работ до наступления дождей. А вот в городах с этого дня начинаются великоденские гулянья.

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В степных начинали сеять озимые за три дня до Обжинок и заканчивали в течение трёх дней после Обжинок. Сроки корректировались в зависимости от погоды и уборки яровых. Иногда отсевались раньше — к Яблочному Спасу.

На третий Спас примечают отлёт птиц, особенно ласточек и журавлей. Считают, что ласточки отлетают в три Спаса. Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно.