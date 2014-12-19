В прокат вышел первый полнометражный украинский мультфильм

Как сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Министерство культуры, производственный бюджет проекта, который проходил по программе госзаказа, составляет 7,1 млн грн (100% - финансирование Госкино).

Работа над 70-минутным анимационным проектом длилась 2 года. За этот период творческой группой "Бабай" было создано более 200 тыс. рисунков.

Среди актеров, чьи голоса звучат в мультфильме: Остап Ступка (Черт), Мирослав Кувалдин (Кот-скрипун), Ирма Витовская (Ведьма), Олеся Чечельницкая (волшебная птичка Алконост), Бабай - Борис Геогриевский.

Торжественная премьера мультфильма состоялась 18 декабря. Его представляли режиссер Марина Медвидь, сценарист Вадим Шинкарев, продюсер проекта и генеральный директор студии "Укранимафильм" Эдуард Ахрамович.

"Бабай" выходит в украинский прокат почти на 100 экранах, а одна гривня из каждого проданного билета будет отправлена на потребности детей переселенцев.