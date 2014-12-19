В прокат вышел первый полнометражный украинский мультфильм
В Украине в прокат вышел первый полнометражный украинский мультфильм под названием "Бабай". Показ будет проходить на широких экранах.
Как сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Министерство культуры, производственный бюджет проекта, который проходил по программе госзаказа, составляет 7,1 млн грн (100% - финансирование Госкино).
Работа над 70-минутным анимационным проектом длилась 2 года. За этот период творческой группой "Бабай" было создано более 200 тыс. рисунков.
Среди актеров, чьи голоса звучат в мультфильме: Остап Ступка (Черт), Мирослав Кувалдин (Кот-скрипун), Ирма Витовская (Ведьма), Олеся Чечельницкая (волшебная птичка Алконост), Бабай - Борис Геогриевский.
Торжественная премьера мультфильма состоялась 18 декабря. Его представляли режиссер Марина Медвидь, сценарист Вадим Шинкарев, продюсер проекта и генеральный директор студии "Укранимафильм" Эдуард Ахрамович.
"Бабай" выходит в украинский прокат почти на 100 экранах, а одна гривня из каждого проданного билета будет отправлена на потребности детей переселенцев.