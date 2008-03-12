Луценко: за убийством беженца из Африки стоит большая организация скинхедов

Сотрудники киевской милиции задержали несовершеннолетнего, который подозревается в убийстве гражданина Сьерра-Леоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что этот несовершеннолетний принадлежит к группе скинхедов, члены которой направили его «на боевое крещение».

Как отметил министр, задержанный дает показания, в том числе относительно других участников организации, к которой он принадлежит.

В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО проинформировал, что на сегодняшний день милицией установлено наличие в Киеве более полутысячи членов такой организации. Однако при этом он заметил: «Это не значит, что все они являются потенциальными убийцами», но добавил, что эти лица в дальнейшем будут находиться под пристальным вниманием милиции.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 8 марта был убит беженец из Сьерра-Леоне 1968 года рождения. Тело с многочисленными ножевыми ранениями и травмой головы было найдено в Оболонском районе.

Следственные органы милиции возбудили уголовное дело по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).