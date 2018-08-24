Полтысячи днепрян в День Независимости Украины пробежались по набережной в вышиванках (фото)

Забеги проходили на центральной набережной города. Участники соревновались в казацкой индивидуальной гонке на 2,5 км или 5 км. Для юных казаков и казачек были доступны дистанции 100 м, 500 м и 1000 м.

24 августа в Днепре провели акцию «Бежим в вышиванках в Днепре», посвященную 27-й годовщине независимости Украины. Участие в забеге приняли около 500 человек. Это и начинающие, и профессиональные спортсмены всех возрастов. Самому младшему участнику – 2,5 года. Также к забегу присоединились дети с ограниченными возможностями. Патриотическую гонку проводят уже в третий раз. Особенностью нынешнего события стали командные соревнования «Казацкая гонка», которые включали эстафеты в шароварах, лепку вареников, челночный бег с квасом, бег с коромыслом. Среди участников были даже молодые мамы с малышами. Перед соревнованиями для бегунов устроили разминку.

«Это уже традиционный, третий забег в вышиванках в Днепре. Ежегодно к нему присоединяется больше людей. Участники надевают вышиванки и тем самым показывают, что спортивные люди – это лучший подарок для нашей страны. Сегодня есть много призов от партнеров соревнований. Днепр – это спортивная столица, поэтому мы хотим, чтобы люди еще активнее присоединялись к таким соревнованиям», – отметила исполнительный директор ОО «Старт Днепр» Светлана Лещинская.

Забеги проходили на центральной набережной города. Участники соревновались в казацкой индивидуальной гонке на 2,5 км или 5 км. Для юных казаков и казачек были доступны дистанции 100 м, 500 м и 1000 м.

«Для меня сегодняшний забег – это возможность хорошо провести время и, прежде всего, тренировка. Недавно я завоевала звание чемпионки Европы на дистанции 5 километров. До этого участвовала в полумарафоне и в «Забеге Николайчиков» в нашем городе», – говорит легкоатлетка Ирина Кандыба.

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Денис Павлов сегодня также преодолевал дистанцию ​​5 километров, а его дочь Арина покоряла 500 «казацких» метров: «Моя дочь Арина занимается спортом с 3,5 лет, сейчас ей почти 8. Раньше были преимущественно танцы, а в этом году нас заинтересовала легкая атлетика, и вот уже 2 месяца мы вместе бегаем. Решили принять участие в забеге в вышиванках, потому что мы – патриоты своей страны, мы очень любим Украину, любим Днепр и хотим, чтобы еще больше людей увлекалось бегом».

Напомним, 24 августа в Днепре пройдет ряд праздничных мероприятий. Так, на Фестивальном причале устроили семейный фестиваль «Кухни народов мира», фестиваль восточных единоборств и боевых искусств «Будофест». После обеда на сцене выступят творческие коллективы. На Европейской площади пройдет акция «Днепр объединяет Украину». На баннере с территориальным контуром государства каждый желающий сможет оставить наклейку со своими поздравлениями и пожеланиями к 27-й годовщине независимости Украины. На территории Новобогородицкой крепости уже в третий раз организовали двухдневный этноисторический фестиваль «Самар-Днепр-Фест». Среди прочего гостей ждет историческая реконструкция штурма крепости, рыцарские бои, катание на лошадях, казацких чайках, выставка археологических находок, квесты, конкурсы, мастер-классы, фуд-корт, а также концерты украинских групп. Среди хедлайнеров – группа «Скрябин», которая будет петь с 22.30.