Пограничники провели в Киеве флешмоб по случаю Дня Государственного Флага (фоторепортаж)

В ходе выполнения плац-парада его участники отразили государственные символы Украины и контур нашего государства, в центре которого развевался государственный флаг Украины.

Сегодня, 23 августа, на Софийской площади по случаю Дня Государственного Флага Украины состоялся патриотический зрелищный флешмоб парадного расчета Госпогранслужбы.

Курсанты Национальной академии пограничного ведомства, в День Независимости пойдут на параде войск, продемонстрировали захватывающее и впечатляющее действо. Вместе с ними выступили артисты Академического ансамбля песни и танца Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-служба ГПСУ.

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В ходе выполнения плац-парада его участники отразили государственные символы Украины и контур нашего государства, в центре которого развевался государственный флаг Украины, а также вместе со зрителями действа исполнили Гимн Украины.

С инициативой проведения этого флешмоба выступили сами курсанты высшего пограничного учебного заведения, чтобы продемонстрировать украинскому народу военную подготовку.

Как сообщал УНИАН, в Днепре на высоту более 70 метров подняли украинский флаг-рекордсмен.