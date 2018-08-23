Пограничники провели в Киеве флешмоб по случаю Дня Государственного Флага (фоторепортаж)
Сегодня, 23 августа, на Софийской площади по случаю Дня Государственного Флага Украины состоялся патриотический зрелищный флешмоб парадного расчета Госпогранслужбы.
Курсанты Национальной академии пограничного ведомства, в День Независимости пойдут на параде войск, продемонстрировали захватывающее и впечатляющее действо. Вместе с ними выступили артисты Академического ансамбля песни и танца Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-служба ГПСУ.
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В ходе выполнения плац-парада его участники отразили государственные символы Украины и контур нашего государства, в центре которого развевался государственный флаг Украины, а также вместе со зрителями действа исполнили Гимн Украины.
С инициативой проведения этого флешмоба выступили сами курсанты высшего пограничного учебного заведения, чтобы продемонстрировать украинскому народу военную подготовку.
Как сообщал УНИАН, в Днепре на высоту более 70 метров подняли украинский флаг-рекордсмен.