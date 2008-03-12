При взрыве на химпредприятии пострадали 6 человек

В Луганской области во время взрыва на химическом предприятии пострадали шесть работников.

Как сообщается на сайте Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, информация о том, что на территории химического казенного объединения имени Петровского во время транспортировки 2 ящиков взрывоопасных веществ общим весом 38 килограммов в автомобиле „ЗиЛ” с открытым кузовом произошел взрыв, поступила в Краснолучское горуправление МЧС сегодня утром.

Грузовик двигался от цеха утилизации к полю сжигания, которое находится за территорией предприятия. Шесть работников, которые сопровождали опасный груз в кузове, при этом получили ожоги разной степени тяжести.

Еще трое рабочих, которые сидели в кабине, не пострадали.

Причина взрыва устанавливается.