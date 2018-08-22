Нацполиция расследует финансовые махинации в Федерации самбо

С просьбой посодействовать объективному расследованию правонарушений обратились руководители 11 региональных федераций самбо, четыре заслуженных тренера Украины, а также чемпион Европы Руслан Задворный.

Национальная полиция расследует факты двойного финансирования поездок, организованных Национальной федерации самбо Украины (НФСУ), а также выделения средств на фиктивные сборы. Соответствующее заявление в правоохранительные органы подал глава Социалистической партии Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«В 2015 году поездка спортсменки Анны Антикало на Чемпионат Европы в сербский город Нови Сад была профинансирована Николаевской областной федерацией самбо. Однако НФСУ получила также финансирование на нее от Министерства молодежи и спорта. Аналогичная ситуация сложилась с поездкой на Чемпионат мира в Болгарию спортсмена Романа Братченко — ее также профинансировала Николаевская областная федерация, а деньги от Министерства молодежи и спорта осели в НСФУ. А также — при подготовке Чемпионата мира-2015 в Риге и Чемпионата Европы-2017», — отметил Кива.

Илья Кива также заявил о многочисленных случаях фиктивных командировок тренеров и судей на сборы и международные соревнования. «Тренер Сергей Логвиненко, якобы работавший на сборах по подготовке самбистов к Чемпионату мира 2016 года, в означенное время находился на оккупированной территории. А другой тренер — Евгений Тешер — на момент их проведения уже трагически погиб. При этом под видом тренеров, за бюджетные средства на международные соревнования отправляли судей, а сами тренеры были вынуждены ехать туда за свой счет», — подчеркнул глава СПУ.

С просьбой поспособствовать объективному расследованию указанных правонарушений к главе СПУ обратились руководители 11 региональных федераций самбо, четыре заслуженных тренера Украины, а также чемпион Европы Руслан Задворный. Они убеждены, что главным виновником финансовых махинаций является глава НФСУ Вадим Рогач. Они также обращают внимание на то, что В. Рогач неоднократно заменял в официальных документах фамилии действующих тренеров на свою. В результате денежные премии за высокие места на соревнованиях получали не тренеры, а сам Рогач.