Россия передислоцирует свои войска вдоль границы с Украиной - штаб АТО

Россия передислоцирует свои войска вдоль границы с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Действительно, вдоль границы (украинско-российской - УНИАН) отмечается движение военной техники и живой силы военнослужащих РФ, однако говорить о пересечении границы и заходе на территорию Украины каких-то больших колонн у нас нет оснований», - отметил он.