Россия передислоцирует свои войска вдоль границы с Украиной - штаб АТО
14:26, 18 декабря 2014Общество
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В штабе АТО продолжают фиксировать движение военной техники и живой силы РФ вдоль границы с Украиной.
Иллюстративная фотография / минобороны.рф
Россия передислоцирует свои войска вдоль границы с Украиной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«Действительно, вдоль границы (украинско-российской - УНИАН) отмечается движение военной техники и живой силы военнослужащих РФ, однако говорить о пересечении границы и заходе на территорию Украины каких-то больших колонн у нас нет оснований», - отметил он.
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