Украина требует от России объяснений относительно размещения вдоль границы военных вооружений



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Посол напомнил, что с стороны России звучали неоднократно заявления о готовности по отводу вооружений и войск от границы с Украиной, но ”сегодня у нас есть все доказательства, которые указывают, что Украина окружена значительными вооружениями и войсками и мы сейчас требуем, чтобы Россия объяснила, зачем ей держать на нашей границе 200 танков, 1600 грузовиков, 640 артиллерийских установок, 191 самолет, 121 боевой вертолет”.

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Вместе с тем он отметил, что ни Украина, ни Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не получила четкого объяснения по этому поводу.