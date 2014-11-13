Украина требует от России объяснений относительно размещения вдоль границы военных вооружений
Председатель постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Сергеев заявляет, что Украина требует от России объяснений относительно размещения вдоль границы военных вооружений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Посол напомнил, что с стороны России звучали неоднократно заявления о готовности по отводу вооружений и войск от границы с Украиной, но ”сегодня у нас есть все доказательства, которые указывают, что Украина окружена значительными вооружениями и войсками и мы сейчас требуем, чтобы Россия объяснила, зачем ей держать на нашей границе 200 танков, 1600 грузовиков, 640 артиллерийских установок, 191 самолет, 121 боевой вертолет”.
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Вместе с тем он отметил, что ни Украина, ни Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не получила четкого объяснения по этому поводу.