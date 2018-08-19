Украинские флаги покрасовались в Москве и Питере (фото)

В Петербурге и Москве прошли пикеты за освобождение всех политузников из «списка Сенцова».

В Санкт-Петербурге и Москве прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар и с требованием освободить украинцев - узников Кремля из "списка Сенцова".

Как сообщили на странице в Facebook "Солидарность Санкт-Петербурга", акция прошла на Невском проспекте.

Активисты вышли на пикеты с плакатами, крымскотатарскими и украинскими флагами.

В Москве на ул.Тверской также провели акцию в поддержку украинских политзаключенных "Стратегия-18". Как сообщила участник пикетов Вера Лаврешина, обошлось без задержаний, пишет "Крым.Реалии".

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«Мы провели традиционные пикеты в поддержку крымских татар, Сенцова, Балуха и всех украинских узников Кремля. Обошлось без задержаний. Возможно, путинский режим – в ожидании гарантированнных США жестких санкций, которые обрушатся на Кремль 22 августа, решил вести себя помягче», – прокомментировала Лаврешина.

В июне после ряда подобных одиночных пикетов в Москве были задержаны четверо активистов.

Активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар - 18 мая 1944 года. 18 числа каждого месяца активисты выходят на акции с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.