В Госреестре не зарегистрировали портал сексменьшинств, потому что не знают, что такое ЛГБТ

Такую аргументацию во время заседания в Окружном административном суде предоставила представитель Государственной регистрационной службы, сообщает Радио Свобода.

«Регистрирующему органу непонятно, что он регистрирует. Поэтому мы продолжили экспертизу, поскольку истец не конкретизировал аббревиатуру, а Укргосреестр не уполномочен их толковать на свое усмотрение. Это не дискриминация этого ресурса», - пояснила она позицию учреждения.

Ранее исполнительный директор ВБО «Точка опоры», правозащитник, ЛГБТ-активист Богдан Глоба подал в суд на Государственную регистрационную службу Украины за затягивание регистрации «Национального ЛГБТ-портала Украины» в качестве официального СМИ.

Читайте такжеВ Донецке террористы совершили налет на гей-клуб - ЛГБТ-порталОн утверждает, что в Госреестре нарушили норму о 7-дневном сроке, во время которого рассматривается заявление на регистрацию. После окончания этого срока учреждение должно было предоставить аргументированный отказ или же зарегистрировать портал. В тоже время Госреестр обратился к Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали с просьбой установить, вредит ли обществу этот ресурс.

«На самом деле мотив другой, ведь они подали документы в Национальную комиссию по вопросам морали и хотят получить отрицательное заключение о том, моральна ли деятельность «Национального ЛГБТ-портала» в Украине, а потом на основании этого отказать нам в регистрации», - говорит активист.

Окружной административный суд Киева продолжит рассмотрение дела 21 января.

Тем временем в Украине уже зарегистрировано по меньшей мере шесть организаций с аббревиатурой «ЛГБТ» в названии.