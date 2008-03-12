Бойко утверждает, что 6 марта Нафтогаз подписал контракт на газ по $321
Экс-министр показал бумагу с подписью Диденко
|Юрий Бойко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после заседания оппозиционного правительства.
Он продемонстрировал журналистам якобы контракт между «Нафтогазом Украины» и «РосУкрЭнерго», который датирован 6 марта этого года. При этом в контракте со стороны «Нафтогаза Украины» стоит подпись первого заместителя председателя правления компании Игоря ДИДЕНКО.
По словам Ю.БОЙКО, такой контракт является очень опасным прецедентом, поскольку может свидетельствовать о том, что такая же цена будет установлена на газ для Украины и в дальнейшем.
Также он назвал еще одним тревожным сигналом заявление нескольких среднеазиатских компаний о намерении поставлять газ в Украину по европейским ценам.
По мнению Ю.БОЙКО, такая реакция может быть ответом на «победное» заявление представителей украинских властей по результатам переговоров о поставках газа с Россией.
Он отметил, что на данный момент отсутствует какая-либо координация между ветвями власти при ведении газовых переговоров, что значительно ухудшает позицию Украины.
Ю.БОЙКО также выразил мнение, что сразу несколько визитов премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Брюссель свидетельствуют о ее намерении заручиться поддержкой западных стран на будущих президентских выборах. По его словам, это делается в обмен на льготный режим приватизации украинских предприятий для западных компаний.
«Премьер-министр, пытаясь заручиться поддержкой на президентских выборах, готова положить украинскую экономику ради поддержки европейскими странами», - сказал Ю.БОЙКО.
Как сообщал УНИАН, 11 марта газета “Коммерсант-Украина” распространила информацию, что Украина согласилась с тем, что цена российского газа, потребленного в январе-феврале 2008 года, будет составлять 321 доллар за тысячу кубометров. Издание ссылалось на договор, якобы подписанный 6 марта заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" И.ДИДЕНКО, а также исполнительными директорами RosUkrEnergo Дмитрием ГЛЕБКО и Константином ЧУЙЧЕНКО (член правления "Газпрома"), который имеется в распоряжении “Коммерсанта”.
Комментируя эту информацию, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что это говорит о том, что ее опасения в отношении цены на газ были небезосновательны. «…Идут другие команды, идут другие переговорные процессы. И я, безусловно, разберусь, есть ли какие-то подписанные документы по цене 314 или 321 доллар. И, безусловно, правительство не допустит подписания таких соглашений», - сказала она.