Бойко утверждает, что 6 марта Нафтогаз подписал контракт на газ по $321

Министр топлива и энергетики в оппозиционном правительстве Юрий БОЙКО заявляет о наличии контракта между «Нафтогазом Украины» и «РосУкрЭнерго» на поставку 1,5 млрд. кубометров газа в январе-феврале этого года по цене 321 доллар за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после заседания оппозиционного правительства.

Он продемонстрировал журналистам якобы контракт между «Нафтогазом Украины» и «РосУкрЭнерго», который датирован 6 марта этого года. При этом в контракте со стороны «Нафтогаза Украины» стоит подпись первого заместителя председателя правления компании Игоря ДИДЕНКО.

По словам Ю.БОЙКО, такой контракт является очень опасным прецедентом, поскольку может свидетельствовать о том, что такая же цена будет установлена на газ для Украины и в дальнейшем.

Также он назвал еще одним тревожным сигналом заявление нескольких среднеазиатских компаний о намерении поставлять газ в Украину по европейским ценам.

По мнению Ю.БОЙКО, такая реакция может быть ответом на «победное» заявление представителей украинских властей по результатам переговоров о поставках газа с Россией.

Он отметил, что на данный момент отсутствует какая-либо координация между ветвями власти при ведении газовых переговоров, что значительно ухудшает позицию Украины.

Ю.БОЙКО также выразил мнение, что сразу несколько визитов премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Брюссель свидетельствуют о ее намерении заручиться поддержкой западных стран на будущих президентских выборах. По его словам, это делается в обмен на льготный режим приватизации украинских предприятий для западных компаний.

«Премьер-министр, пытаясь заручиться поддержкой на президентских выборах, готова положить украинскую экономику ради поддержки европейскими странами», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 11 марта газета “Коммерсант-Украина” распространила информацию, что Украина согласилась с тем, что цена российского газа, потребленного в январе-феврале 2008 года, будет составлять 321 доллар за тысячу кубометров. Издание ссылалось на договор, якобы подписанный 6 марта заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" И.ДИДЕНКО, а также исполнительными директорами RosUkrEnergo Дмитрием ГЛЕБКО и Константином ЧУЙЧЕНКО (член правления "Газпрома"), который имеется в распоряжении “Коммерсанта”.

Комментируя эту информацию, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что это говорит о том, что ее опасения в отношении цены на газ были небезосновательны. «…Идут другие команды, идут другие переговорные процессы. И я, безусловно, разберусь, есть ли какие-то подписанные документы по цене 314 или 321 доллар. И, безусловно, правительство не допустит подписания таких соглашений», - сказала она.