Украинские крылатые ракеты могут поражать плавсредства на расстоянии до 300 километров – Турчинов

В Одесской области сегодня прошел очередной этап летных испытаний украинской крылатой ракеты.

Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья и поражать вражеские плавсредства на расстоянии до 300 километров.

Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Сегодня во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу. Она точно поразила морскую цель на расстоянии 100 км", - сказал он.

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По словам Турчинова, ракеты этого класса - это мощное высокоточное оружие, способное уничтожать любые морские и наземные цели.

"Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая вражеские плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования", - добавил секретарь СНБО.

Также Турчинов отметил, что с помощью крылатых ракет могут также быть уничтожены военные и инфраструктурные объекты, в частности, стратегические мосты и паромные переправы в случае их использования врагом для агрессии против нашего государства.