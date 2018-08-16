Попытки сорвать президентские и парламентские выборы будут жестко наказываться - Турчинов

"Сегодня гвардейцы имеют современную технику, специальные средства и оружие, а главное - высокого уровня профессиональную подготовку для того, чтобы остановить любых преступников", - заявил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет о необходимости обеспечить общественный порядок и противодействовать деструктивным проявлениям в период президентской и парламентской избирательных кампаний.

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

Отмечается, что Турчинов принял участие в проведении тактических учений подразделений Национальной гвардии Украины. По его словам, Нацгвардия достойно защищает страну не только на востоке в составе Объединенных сил, "но и надежно защищает мирную жизнь и спокойствие наших граждан во всех регионах Украины, профессионально противостоит внутренним врагам, преступникам, террористам и диверсантам".

"Без преувеличения можно сказать, что наша Национальная гвардия рождена революцией - Революцией Достоинства. Именно в бурные дни марта 2014 года была создана наша гвардия, и много добровольцев прямо с Майдана пошли в ее ряды защищать страну. Гвардейцы одними из первых вступили в бой и остановили продвижение российского агрессора на востоке", - сказал секретарь СНБО, добавив, что в условиях гибридной войны, не имея возможности военным путем прорвать нашу оборону, враг пытается с использованием своей агентуры, предателей и проплаченных провокаторов дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеяв уныние, панику и хаос.

Турчинов отметил, что на пути этим провокационным попыткам стоит Национальная гвардия.

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"Сегодня гвардейцы имеют современную технику, специальные средства и оружие, а главное - высокого уровня профессиональную подготовку для того, чтобы остановить любых преступников, эффективно противодействовать любым попыткам внутренней дестабилизации", - сказал он, отметив, что все это было продемонстрировано сегодня во время учений.

Кроме того, Турчинов отметил, что все спецсредства, используемые НГУ, сертифицированы и используются силовыми подразделениями стран НАТО.

Секретарь СНБО Украины также подчеркнул, что особенно важно обеспечить общественный порядок, надежную защиту наших граждан и противодействовать любым деструктивным проявлениям в период, когда начинаются президентская и парламентская избирательные кампании.

"Любые попытки сорвать, незаконно влиять или мешать проведению честных, прозрачных, демократических выборов в Украине должны жестко пресекаться и наказываться. Наше государство способно гарантировать и обеспечить свободное волеизъявление наших граждан!" - подчеркнул он, подытожив, что залогом этого является профессиональная деятельность силовых структур - "высокий уровень подготовки, мужество, стойкость и беззаветная преданность своей стране военнослужащих Национальной гвардии Украины".

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству Российской Федерации в выборах.