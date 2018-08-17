На мирной земле и под обстрелами на Донбассе: в Нацгвардии показали серию трогательных роликов о буднях бойцов (видео)

В видео можно увидеть, как военные НГУ помогают населению не только на Донбассе.

Мининформполитики совместно с Нацгвардией сняли цикл социальных видеороликов "Поддержка - это шаг в будущее". В роликах рассказывается о военнослужащих Национальной гвардии, их помощи населению как в зоне конфликта на востоке государства, так и в других городах Украины. Стоит отметить, что видео созданы на основе реальных событий.

Как сообщал УНИАН, День Нацгвардии Украины ежегодно отмечается 26 марта. Читайте такжеНацгвардия получила полтысячи американских гранатометов (фото) Праздник был учрежден 18 марта 2015 года указом президента, «учитывая значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка».

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