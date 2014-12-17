На границе Украины и аннексированного Крыма в очередях стоят сотни автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня, на выезд из материковой части, в пункте контроля «Каланчак» наблюдалось скопление до 385 грузовых автомобилей, в пункте контроля «Чаплинка» - 380 автомобилей, «Чонгар» - 210 автомобилей», - говорится в сообщении.

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Госпогранслужба сообщает, что основной причиной таких скоплений автомобилей является низкая пропускная способность пунктов контроля и медленное оформление транспортных средств российской стороной, которая придирчиво осматривает содержимое автомобилей.

В среднем на осмотр и оформление документов одного грузовика россияне тратят от 40 до 60 минут.