Участники госпрограммы ипотечного кредитования пикетировали Кабмин, Минфин и ГПУ
Участники государственной программы поддержки ипотечного кредитования требуют расследования деятельности руководства Государственного ипотечного учреждения и выполнения государством своих обязательств.
Сегодня участники государственной программы поддержки ипотечного кредитования пикетировали Кабинет Министров, Министерство финансов и Генеральную прокуратуру Украины, сообщают Украинские новости.
Митингующие требуют провести расследование деятельности руководства Государственного ипотечного учреждения, в частности, председателя Правления ГИУ Андрея Камуза и его первого заместителя Юрия Зоца.
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«Сегодня сотни простых граждан, воспользовавшихся программой рефинансирования ипотечных кредитов ГИУ, оказались на грани потери собственного жилья. Так произошло в результате неожиданного расторжения договоров ГИУ с отдельными банками. Большинство этих банков после аннулирования соглашений с ГИУ повысили ставки кредитов по действующим договорам с гражданами вдвое. Простым людям не под силу выплачивать такие деньги, и банки угрожают нам конфискацией жилья. В свою очередь, руководство ГИУ никак не защищает участников своей программы и игнорирует наши обращения», - сказано в обращении митингующих.
Также участники митинга потребовали от премьер-министра Украины Арсения Яценюка и министра финансов Натальи Яресько, чтобы государство выполнило обязательства, взятые ранее Государственным ипотечным учреждением.
«Требуем передачи всех финансовых обязательств государства перед гражданами-участниками государственной программы ипотечного кредитования от ГИУ к Минфину. Причина нашего требования - наглый саботаж выполнения своих обязательств ГИУ и нескрываемая коррумпированность руководства этого государственного органа», - сказано в обращении митингующих.
Государственное ипотечное учреждение создано в 2004 году. Его задача – содействие развитию ипотечного кредитования путем рефинансирования и выкупа уже выданных банками ипотечных кредитов.
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