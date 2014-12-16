Участники госпрограммы ипотечного кредитования пикетировали Кабмин, Минфин и ГПУ

Сегодня участники государственной программы поддержки ипотечного кредитования пикетировали Кабинет Министров, Министерство финансов и Генеральную прокуратуру Украины, сообщают Украинские новости.

Митингующие требуют провести расследование деятельности руководства Государственного ипотечного учреждения, в частности, председателя Правления ГИУ Андрея Камуза и его первого заместителя Юрия Зоца.

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«Сегодня сотни простых граждан, воспользовавшихся программой рефинансирования ипотечных кредитов ГИУ, оказались на грани потери собственного жилья. Так произошло в результате неожиданного расторжения договоров ГИУ с отдельными банками. Большинство этих банков после аннулирования соглашений с ГИУ повысили ставки кредитов по действующим договорам с гражданами вдвое. Простым людям не под силу выплачивать такие деньги, и банки угрожают нам конфискацией жилья. В свою очередь, руководство ГИУ никак не защищает участников своей программы и игнорирует наши обращения», - сказано в обращении митингующих.

«Как нам стало известно, руководство ГИУ в течение 5 последних лет получает доход, в тысячи раз превышающий их служебную зарплату. Личное состояние Камуза А.А. и Зоца Ю.В. указывают на то, что Государственным ипотечным учреждением управляют мультимиллионеры. Источник этих миллионных состояний - государственные средства», - утверждают участники акции (здесь - ссылка на петицию к генпрокурору, в которой есть подробная информация).

Также участники митинга потребовали от премьер-министра Украины Арсения Яценюка и министра финансов Натальи Яресько, чтобы государство выполнило обязательства, взятые ранее Государственным ипотечным учреждением.

«Требуем передачи всех финансовых обязательств государства перед гражданами-участниками государственной программы ипотечного кредитования от ГИУ к Минфину. Причина нашего требования - наглый саботаж выполнения своих обязательств ГИУ и нескрываемая коррумпированность руководства этого государственного органа», - сказано в обращении митингующих.

Государственное ипотечное учреждение создано в 2004 году. Его задача – содействие развитию ипотечного кредитования путем рефинансирования и выкупа уже выданных банками ипотечных кредитов.

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