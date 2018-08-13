Портреты Ленина и советские флаги: в суде на Полтавщине обнаружили приемную Компартии (фото)

15:27, 13 августа 2018
Общество
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Из офисов изхяли буклеты с программой партии и запрещенную сиволику / Facebook Максим Жорин

В городе Зеньков на Полтавщине активисты обнаружили в здании суда и прокуратуры приемную запрещенной в Украине Коммунистической партии.

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Об этом сообщил на странице в Facebook бывший боец полка Азов, представитель Национального корпуса Максим Жорин, опубликовав фото с запрещенной символикой, изъятой из помещений.

"Суть в том, что в помещении районного суда, где еще находится прокуратура, нашли два кабинета приемной коммунистической партии Украины, которая запрещена. Кроме того, в этих кабинетах было изъято много коммунистической символики, портретов Ленина, коммунистических книг, программ партии и тому подобное", - пишет активист.

Официальные органы пока никак не комментируют данный инцидент.

Facebook Максим Жорин

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Теги: #Полтавщина#коммунистическая идеология