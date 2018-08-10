"Одни кости и кожа": мать Балуха рассказала о его состоянии

Мать Балуха рассказала, что Владимир практически не принимает пищу, только иногда кисель из овсянки и сухари.

Мать украинского политзаключенного Владимира Балуха 9 августа посетила голодающего сына в изоляторе временного содержания в аннексированом Крыму.

В интервью Крымской правозащитной группе женщина рассказала, что Балух выглядит очень плохо.

«Ничего хорошего. Худой, страшный такой. Скелет. Один скелет”, — сказала мать политзаключенного.

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Она также отметила, что Балух не рассказывает ей о своем самочувствии, чтобы не расстраивать.

“Но я же вижу, что он такой страшный, что я просто в шоке. Одни кости и кожа на костях. Выглядит как старичок. Он никогда мне не скажет, что у него что-то со здоровьем плохо. Никогда. Я знаю что и болел он, и поясница болела, и нога и вообще все было плохо, а он мне говорил что все хорошо. Когда мы с ним говорили, рядом стоял полицейский, а он при нем ничего такого не скажет”, - рассказала женщина.

Мать Балуха рассказала, что Владимир практически не принимает пищу, только иногда кисель из овсянки и сухари.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома было найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины.

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Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

Балух 19 марта объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов. 13 июля стало известно, что подконтрольный Кремлю так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.