"Суд" оккупированного Крыма отказал Балуху в условно-досрочном освобождении

Ходатайство об условно-досрочном освобождении подконтрольный оккупационным властям так называемый "суд" в Крыму рассматривал по первому приговору, по которому Балух был осужден к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы.

Подконтрольный Кремлю так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном (УДО) освобождении.

Об этом сообщает "Громадське радио". Ходатайство подала адвокат Ольга Динзе. УДО рассматривалось по первому приговору, по которому Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы.

В начале заседания помощник прокурора Денис Мышкин просил «суд» отменить рассмотрение ходатайства защиты, поскольку Балуху уже вынесли новый приговор - лишение свободы сроком на 5 лет, что, по его словам, не предусматривает условно-досрочное освобождение.

Динзе, в свою очередь, заявила, что новый приговор еще не вступил в силу, поэтому защита имеет право ходатайствовать перед «судом» относительно УДО по первому приговору.

«Судья» Дмитрий Михайлов отклонил дальнейшее рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении.

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В комментарии журналистам Динзе заявила, что решение суда было ожидаемым. По ее мнению, именно поэтому «суд» откладывал рассмотрение ходатайства об УДО до вынесения нового приговора.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины.

Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. Грн).

Второе дело в отношении активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

Балух 19 марта объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.

5 июля «суд» в оккупированном Крыму по второму делу против Балуха - о дезорганизации работы СИЗО - приговорил активиста к наказанию в виде лишения свободы на 5 лет в колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб.