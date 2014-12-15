Украинская ракета запустит с Байконура военный спутник РФ

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Роскосмос.

Пуск ракеты с аппаратом намечен на 18 декабря 2014 года 8:55 по Киеву. Запуск произойдет на наземном стартовом комплексе Рокот космодрома Байконур. Первый вывод на орбиту такого аппарата прошел 27 июня 2013 года.

Аппараты серии Кондор - малые спутники дистанционного зондирования Земли. Они дают возможность получать микроволновые снимки поверхности планеты в высоком разрешении. Оператором спутника стали Войска воздушно-космической обороны России.

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Ракета Днепр предназначена для выведения на высоты 300-900 километров космических аппаратов общей массой до 3,7 тонны. Она входит в число одних из самых мощных в мире межконтинентальных баллис­тических ракет. Разработкой ракеты в базовой версии Р-36М занималось днепропетровское конструкторское бюро Южное.