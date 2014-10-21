На Байконуре провели запуск российского "Протона"

Запуск прошел 21 октября 2014 года в 19:09 по московскому времени (18:09 по Киеву) со стартового комплекса площадки 81 космодрома Байконур, сообщает Роскосмос.

После штатного отделения от третьей ступени ракеты-носителя орбитальный блок в составе РБ «Бриз-М» и космическим аппаратом «Экспресс-АМ6» продолжает автономный полет. Дальнейшее выведение космического аппарата на целевую орбиту осуществляется за счет работы двигательной установки разгонного блока.

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Роскосмос сообщает, что это шестой в 2014 году космический запуск с использованием ракеты-носителя «Протон» и 399-й в истории её эксплуатации. Часть этих пусков были неудачными - "Протоны" падали минимум дважды за последний год - в июле 2013 и в мае 2014.