Вместе с Ющенко на Черкащину едут высокопоставленные иностранцы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Черкасскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель поездки – участие в открытии Учебного центра подготовки младших специалистов Государственной пограничной службы Украины (с.Оршавец).

Планируется, что в присутствии Президента Украины председатель Представительства Европейской комиссии в Украине Иен БОУГ, председатель Гостаможслужбы Николай ЛИТВИН, Посол США Уильям ТЕЙЛОР и председатель Представительства Международной организации по миграции в Украине Джеффри ЛАБОВИЦ подпишут Меморандум об учреждении второго этапа проекта HUREMAS.

По словам главы государства, переход пограничной службы на комплектование персоналом по контракту, подъем его профессиональной подготовки на уровень европейских и мировых стандартов и является тем шагом, который значительно усилит уровень профессионализма и ответственности пограничников, позволит сформировать новое лицо украинской границы, поставит непреодолимую преграду таким транснациональным угрозам, каковыми являются международный терроризм, контрабандная деятельность, торговля наркотиками, незаконная миграция.

Планируется также, что во время поездки глава государства пообщается с работниками и ознакомится с работой Золотоношского филиала ООО СП «Нибулон» (с.Вознесенское). Предусматривается, что В.ЮЩЕНКО осмотрит лабораторию по анализу качества зерна, производственные мощности по выгрузке зерна в хранилища, установки по просушке и емкости для хранения зерна.

По словам Президента, для Украины в целом и Черкасской области в частности главным приоритетом и инструментом в глобальной конкурентной борьбе является потенциал агропромышленного комплекса. По оценкам международных экспертов, Украина в 2005 году обеспечила почти 5% мирового экспорта зерна. Это шестое место среди стран мира. Глава государства убежден, что ограничение экспорта аграрной продукции – это путь в никуда. Необходимо обеспечить производство в таких объемах, чтобы хватало для внутреннего потребления и удовлетворения спроса на украинскую продукцию на внешних рынках.

Также в этот день глава государства ознакомится с работами по возрождению Музея Тараса Шевченко Шевченковского национального заповедника (г. Канев).