Украинского политзаключенного Клыха в психиатрической больнице «накачали» психотропными препаратами - Денисова

Клых жалуется, что у него очень болят почки.

Незаконно осужденного в России гражданина Украины Станислава Клиыха в психиатрической больнице в Магнитогорске «накачали» психотропными препаратами.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что пообщалась с мамой Станислава Клиха - Тамарой. «Она рассказала, что наконец-то говорила с сыном по телефону - Станислав сейчас уже в колонии. Тамара неоднократно просила об этом разговоре, но ей постоянно отказывали», - сообщила Денисова.

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«Станислав рассказал, что в психиатрической больнице его «накачали» психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем. Со слов госпожи Тамары, Станислав уравновешенный, рассказывает, что очень болят почки, скорее всего, после травмы», - отметила омбудсмен.

Как сообщила мать Клыха, она ежемесячно «отправляет с пенсии деньги Станиславу».

В связи с этим Денисова напомнила, что 26 июля правительство приняло постановление о выделении 100 тысяч гривен семьям политзаключенных. «Рассказала госпоже Тамаре, что надо написать заявление и какие документы оформить», - сообщила уполномоченный ВР по правам человека.

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Как сообщал УНИАН, украинца Клыха задержали на территории России в 2014 году по обвинению в участии в боевых действиях против федеральных сил во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат.

Клых вину отрицал, а его семья и друзья настаивали, что он никогда не был в Чечне.

26 мая 2016 года суд в Чечне приговорил Клиха к 20 годам лишения свободы, а в октябре 2016 года Верховный суд России отклонил апелляцию его защиты на приговор.

Клих указывал, что был захвачен российскими силовиками незаконно, а показания и признания российское следствие получило под пытками. О проблемах со здоровьем, в частности, с психическим состоянием Клиха, неоднократно сообщали адвокаты и правозащитники. Правозащитный центр «Мемориал» в России признал Клиха политзаключенным. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что он стал жертвой «пародии на правосудие».