В Сети показали шокирующие фотографии больницы в оккупированном Крыму

Медицинский персонал вынужден работать в ужасных условиях, а обращения к оккупационным властям не дают результата.

В Сети опубликованы фотографии больницы города Щелкино в оккупированном Россией Крыму, демонстрирующие ужасное состояние медучреждения.

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Фото обнародовало издание "Крымский Телеграфъ", в редакцию которого обратились местные жители с просьбой повлиять на плачевную ситуацию.

"То, в каком состоянии находится больница, в каких условиях трудится медицинский персонал, можно назвать, мягко говоря, невыносимыми", – отметили журналисты, посетившие медучреждение.

По словам медработников, в 2012 году на бюджетные средства был осуществлен капитальный ремонт крыши на общую сумму 650 тысяч гривень. Но после оккупации Крыма в 2014 году, жители города, несмотря на обращения к «властям», никак не могут дождаться выделения средств на продолжение работ во внутренних помещениях.