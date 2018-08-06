В Сети показали шокирующие фотографии больницы в оккупированном Крыму
В Сети опубликованы фотографии больницы города Щелкино в оккупированном Россией Крыму, демонстрирующие ужасное состояние медучреждения.
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Фото обнародовало издание "Крымский Телеграфъ", в редакцию которого обратились местные жители с просьбой повлиять на плачевную ситуацию.
"То, в каком состоянии находится больница, в каких условиях трудится медицинский персонал, можно назвать, мягко говоря, невыносимыми", – отметили журналисты, посетившие медучреждение.
По словам медработников, в 2012 году на бюджетные средства был осуществлен капитальный ремонт крыши на общую сумму 650 тысяч гривень. Но после оккупации Крыма в 2014 году, жители города, несмотря на обращения к «властям», никак не могут дождаться выделения средств на продолжение работ во внутренних помещениях.