Журналистам удалось увидеть разгрузки очередного гумконвоя из РФ (видео)
04:05, 01 декабря 2014Политика
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Журналистам удалось понаблюдать за разгрузкой некоторых авто очередного российского "гуманитарного конвоя", который нарушил границу Украины и незаконного вторгся на ее территорию.
REUTERS
Заметим, что грузовики прибыли в Донецк, передает ТСН.
Напомним, что первая колонна машин восьмого российского гумконвоя покинула Украину.
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