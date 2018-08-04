С начала года 470 граждан не смогли пройти пограничный контроль из-за подделки документов

С начала года пограничники пресекли использование свыше 4100 "проблемных" документов.

С начала года пограничники пресекли использование гражданами более 4100 «проблемных» документов.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы. Отмечается, что большинство из них, а это 3660, были недействительными, еще 60 не принадлежали лицам, которые по ним пересекали границу, также 470 граждан пытались при пересечении границы и линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил использовать поддельные документы.

«В результате постоянного совершенствования системы пограничного контроля и активного взаимодействия с другими отечественными и международными правоохранительными органами эффективность обнаружения на границе правонарушителей постоянно растет», - говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что среди иностранцев, которые использовали подделки, в своем большинстве являются гражданами Турции, Ирана, Египта, Ирака, России, Шри-Ланки, Индии, а поддельными оказались паспорта Египта, Турции, Болгарии, Германии, Франции, Израиля, Индии, Греции, Дании, Молдовы и Испании.