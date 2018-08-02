В Украине чтят память погибших десантников (видео)

11:33, 02 августа 2018
Общество
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Десантники проведут свой день без купания в фонтанах \ фото УНИАН

День памяти погибших десантников отмечают сегодня. Вместо привычного для советской эпохи дня десантника с купанием в фонтанах и пьяными драками в Украине вспоминают погибших бойцов.

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Как говорится в сюжете ТСН, в 199-м учебном центре в Житомире отменили праздник с атрибутами советских времен. Здесь десантники хотят воспитывать новое поколение, которое будет помнить, что это день, когда о десантников должны вспоминать.

Сегодня во всех десантных частях проходят траурные мероприятия.

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Теги: #Украина#десантники