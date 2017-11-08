День украинских десантников решили перенести

Начиная с 2017 года, украинские десантники будут отмечать свой профессиональный праздник 21 ноября. Об этом сообщается на Facebook-странице Минобороны Украины.

"Начиная с этого года, свой профессиональный день десантники будут отмечать 21 ноября, а не 2 августа (как было еще в советские времена)", - говорится в сообщении.

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Об этих изменениях заявил также научный консультант рабочей группы по брендированию десантно-штурмовых войск Василий Павлов в эфире радио "Армия FM". По его словам, День ВДВ 2 августа - это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе, сейчас эта дата к украинскому десанту не имеет никакого отношения.

Как сообщал УНИАН, высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины в ноябре станут Десантно-штурмовыми войсками. Кроме того, для десантников будет изменен цвет берета - с голубого на марун - темно-бордовый.