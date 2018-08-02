К нападению на херсонскую активистку Гандзюк может быть причастна полиция - правозащитница
К нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк могут быть причастны сотрудники местной полиции.
Об этом заявила председатель Центра информации о правах человека Татьяна Печончик, передает Громадське.
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«Действительно, есть такие случаи, когда полиция не то, что не расследует, но еще и очень часто стоит за теми, кто нападал... По поводу Екатерины Гандзюк и вчерашнего нападения на нее, там тоже может быть такой мотив, поскольку она активно критиковала коррупцию в местной полиции и, собственно, это тоже может быть одним из мотивов нападения на нее. Это сразу порождает сомнения, что расследование будет справедливым, всесторонним и эффективным», - сказала Печончик.
«Это мы видим по тому, что уже через два дня полиция 2 раза изменила квалификацию этого дела», — добавила она.
Как сообщал УНИАН, ранее Гандзюк привезли в Киевский ожоговый центр, ее состояние стабильно тяжелое.