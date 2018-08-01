Игрок "Динамо" хочет взыскать с коммунальщиков более миллиона гривень за то, что не уберегли его машину от стрелка с автоматом (видео)

Ходили слухи, что это было предупреждением за долги на тотализаторе. Сам полузащитник их опроверг.

В Дарницком суде Киева начался гражданский судебный процесс на 1 миллион 300 тысяч гривень - столько хочет взыскать полузащитник "Динамо" Денис Гармаш с коммунального предприятия, которое обслуживает подземную стоянку на Днепровской набережной. В ночь на 5-е декабря 2017-го неизвестный расстрелял автомобиль футболиста.

Как сообщает ТСН, истец считает, что виноват паркинг, потому что не обеспечил охрану. Мужчина с автоматом оставил четырнадцать пулевых отверстий в автомобиле Гармаша. Ходили слухи, что это предупреждение за долги на тотализаторе. Сам полузащитник их опроверг.

Адвокат коммунальщиков уверяет: "Жилье-сервис" гарантирует чистоту и непротекаемость потолка в паркинге. Но никак не защиту от хулиганов или террористов. "Этот ущерб должны покрывать лица, которые непосредственно его нанесли, то есть лица, которые расстреляли", - говорит юрист. Но полиция стрелка с автоматом так и не нашла.