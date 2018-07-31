Смертельное ДТП в Харькове: экспертиза не смогла установить скорость авто Зайцевой и Дронова

В Харькове суд по смертельному ДТП на улице Сумской объявил перерыв до 7 августа для вызова экспертов.

В Харькове для вызова двух экспертов, которые проводили комплексную техническую экспертизу в судебном заседании по делу о ДТП с шестью погибшими на улице Сумской объявили перерыв до 14.00 7 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Киевский райсуд Харькова принял на сегодняшнем заседании.

Сегодня суд допросил одного из экспертов, проводивших комплексную экспертизу, - эксперта аудио-, видеозаписей Института судебных экспертиз имени Бокариуса Ольгу Брендель. По словам эксперта, она отвечала за раскадровку видеозаписи, приобщенной к материалам дела в качестве доказательства, а также за установление признаков монтажа.

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Брендель отметила, что экспертиза не смогла установить скорость автомобиля Геннадия Дронова, поскольку авто двигалось с переменной скоростью - то увеличивая ее, то уменьшая.

Скорость автомобиля Елены Зайцевой установить также на удалось, поскольку на видео изображение этого автомобиля нечеткое и размытое, ее «Лексус» появляется на видео непосредственно перед столкновением.

Брендель не смогла ответить на вопрос, где именно проходит условная линия перекрестка, где произошло столкновение. Также она не сказала, почему, в соответствии с законодательством, не пронумерованы и не подписаны материалы, которые были взяты для проведения экспертизы.

После допроса эксперта, по ходатайству адвоката потерпевших Ларисы Матвеевой к материалам дела были приобщены документы профильного учреждения, согласно которым Зайцева в момент столкновения находилась в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» под управлением 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы, взятые после совершения ДТП, показали наличие в организме Зайцевой опиатов.