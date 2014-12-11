Суд Львова приговорил российского шпиона к 10 годам тюрьмы

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Как рассказали в пресс-центре, 30 июля во Львове сотрудники СБУ задержали гражданина России, который по заданию российской военной разведки пытался создать агентурную сеть из числа бывших и действующих военнослужащих. Незаконно полученную секретную информацию злоумышленник должен был передавать своим кураторам, которые координировали антиукраинскую деятельность с временно оккупированной территории Крыма.

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Также следствием установлено, что российский шпион прибыл в Украину еще 2 года назад и поселился во Львове под прикрытием предпринимательства. В марте иностранец активизировал свою шпионскую деятельность - подыскивал лиц, которые могли бы предоставить ему за денежное вознаграждение сведения вооруженных сил и правоохранительных органов Украины, задействованных в АТО на востоке.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он пытался получить данные о командировке военных в район АТО.