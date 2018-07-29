Во Львове скончалась легендарная радиоведущая

Радиоведущая Марта Кинасевич начала работать на львовском радио в 1967 году.

В субботу, 28 июля, во Львове на 73-году жизни в результате тяжелой болезни скончалась легендарная радиоведущая Марта Кинасевич. О смерти журналистки сообщили ее друзья и коллеги.

Об этом пишет Zaxid.net.

Марта Кинасевич начала работать на львовском радио в 1967 году. Именно тогда она, еще студентка Львовской консерватории, выбрала профессию радиожурналистки.

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На львовском радио в течение 25 лет выходила авторская программа Марты Кинасевич «Странствующий меридиан». Гостями ее эфиров были выдающиеся украинские композиторы и музыканты: Владимир Ивасюк, Игорь Билозир, Василий Зинкевич, Назарий Яремчук, Виктор Морозов, Иван Попович и многие другие.

Своей задачей в журналистике Марта Кинасевич считала популяризацию украинской музыки.

Прощание с Мартой Кинасевич состоится в понедельник, 30 июля, в 12:00 из часовни на ул Пекарской, 52.