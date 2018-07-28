Столичная полиция работает в усиленном режиме в связи с мероприятиями по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси

Также круглосуточно работает ситуационный центр, который постоянно мониторит и контролирует ситуацию в местах проведения массовых мероприятий.

Полиция в Киеве работает в усиленном режиме в связи с мероприятиями по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Напоминается, что сегодня верующие Украинской православной церкви Киевского патриархата пройдут по центральным улицам столицы.

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Как отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, с целью надлежащего обеспечения безопасности гостей и жителей города правоохранители усилили меры безопасности

Он напомнил, что в круглосуточном режиме работает ситуационный центр, который осуществляет постоянный мониторинг и контролирует ситуацию в местах проведения массовых мероприятий.

Кроме мест сбора верующих, куда можно попасть через специально оборудованные фильтрационные пункты, особое внимание правоохранители уделяют патрулированию улиц, а также несению службы на станциях столичной подземки.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в крестном ходе верующих УПЦ Московского патриархата приняли участие около 20 тысяч человек.