В крестном ходе УПЦ МП в Киеве приняли участие около 20 тысяч человек - полиция

За нарушение общественного порядка правоохранители задержали трех человек, с которыми провели профилактическую беседу.

В крестном ходе верующих Украинской православной церкви Московского патриархата, которая проходила сегодня в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины, приняли участие около 20 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, за нарушение общественного порядка правоохранители задержали трех человек, с которыми провели профилактическую беседу. Случаев изъятия запрещенных предметов или вещей у участников мероприятия не было.

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Крищенко напомнил, что охрану общественного порядка обеспечивали около 5 тыс. Правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июля, в центре Киева состоялся крестный ход верующих УПЦ МП по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины. Перед походом на Владимирской горке был проведен молебен, который возглавил предстоятель УПЦ МП Онуфрий.

УНИАН был свидетелем задержания во время крестного хода двух мужчин.