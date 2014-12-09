Сотрудники ГПУ установили судей, заключавших под стражу активистов Майдана

Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции направлено 48 заявлений о проведении проверки деятельности судей, которые принимали решения в отношении активистов Майдана. А также для выяснения фактов, свидетельствующих о нарушении ими присяги, наличия оснований для привлечения их к ответственности, сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

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В соответствии с требованиями закона "О восстановлении доверия к судебной власти в Украине", судья суда общей юрисдикции подлежит проверке Временной специальной комиссией по проверке судей в случае принятия им единолично или в коллегии судей решений, связанных с ограничением прав участников массовых акций протеста в ноябре 2013 года - феврале 2014 года.