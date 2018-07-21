В Украину впервые привезли личную скрипку Моцарта в рамках фестиваля LvivMozArt (фото)

Скрипка принадлежит музею Зальцбурга, где хранят реликвии композитора и крайне редко вывозят за границу.

На скрипке композитор играл в последние годы жизни. Привезли ее во Львов. И не случайно, ведь в этом месте жил младший сын композитора. Ей 254 года, однако она до сих пор в форме. Впервые в Украину под бдительным взглдом охраны привезли скрипку, на которой играл свои мелодии Вольфганг Амадей Моцарт. До этого инструмент побывал в Японии, Италии, Германии, Швейцарии, Литве и на Кубе.

Об этом передает 24 канал.

Скрипка принадлежит музею Зальцбурга, где хранят реликвии композитора и крайне редко вывозят за границу. Скрипку создал в 1764 году итальянский мастер Пьетро Антонио Дала Коста. Моцарт играл на ней в последние годы жизни.

"Этот инструмент подарили в музей в Зальцбурге в 2013 году из частной коллекции. Это был бесценный подарок. Мы получили его с условием, что эта реликвия не будет музейным экспонатом, а она должна звучать", – сказал директор Музея и архива Моцарта (Зальцбург) Габриэле Рамсауер.

Во Львов реликвию привезли для фестиваля классической музыки LvivMozArt, инструмент публика увидит и услышит уже в воскресенье, 22 июля, на финальном концерте. Австрийский скрипач Франк Стадлер исполнит на этом инструменте концерт классику.

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Фестиваль LvivMozArt во Львове проводят во второй раз. К Моцарту здесь особая симпатия, ведь в городе Льва жил младший сын композитора. Собственно поэтому и появился такой праздник. Однако на нем исполняют не только произведения Моцарта. В трамвайном депо устроили концерт-установку австрийского художника на тему историй Львова.

"Очень интересно окунуться в историю Львова, потому что она такая богатая на интеллектуальность, различные культуры, а также на исторические трагедии. Все это дает много возможностей выяснить и сделать выводы из истории", – сказал художник, автор инсталляции Вольфганг Вердигир.

Таким образом организаторы хотят добавить к классике современность. Фестиваль должен быть в первую очередь актуальным и нужным современным людям и нашему современному поколению.