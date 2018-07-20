В Харькове из памятника Гурченко демонтировали табличку

14:39, 20 июля 2018
Общество
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С памятника Гурченко демонтировали табличку / фото УНИАН

Об этом сообщили очевидцы, пишет SQ.

По их словам, ее сняли через несколько часов после открытия памятника.

Напомним, памятник знаменитой актрисе установили в сквере на ул.Тринклера. Торжественное открытие состоялось 19 июля. Не обошлось без казуса. На табличке с фамилиями людей, которые способствовали созданию скульптуры, были допущены две ошибки.

На табличке с фамилиями людей, которые способствовали созданию скульптуры, были допущены две ошибки / фото УНИАН

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Как сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, табличку уже переделали и к вечеру установят на прежнее место. 

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Теги: #Харьков#людмила гурченко