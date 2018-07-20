В Харькове из памятника Гурченко демонтировали табличку

На табличке с фамилиями людей, которые способствовали созданию скульптуры, были допущены две ошибки.

Со скульптурной композиции, установленной харьковчанке Людмиле Гурченко, демонтировали табличку со списком фамилий.

Об этом сообщили очевидцы, пишет SQ.

По их словам, ее сняли через несколько часов после открытия памятника.

Напомним, памятник знаменитой актрисе установили в сквере на ул.Тринклера. Торжественное открытие состоялось 19 июля. Не обошлось без казуса. На табличке с фамилиями людей, которые способствовали созданию скульптуры, были допущены две ошибки.

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Как сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, табличку уже переделали и к вечеру установят на прежнее место.