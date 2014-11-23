В Авдеевке из-за обстрела боевиками из "Градов" погибли пять мирных жителей
Военная разведка также сообщила, что боевики готовят провокации.
По меньшей мере пять мирных жителей погибли во времяобстрела боевиками из "Градов" города Авдеевка Донецкой области.
Об этом "5 каналу" сообщили в штабе АТО.
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Военная разведка также сообщила, что боевики готовят провокации. Наемники подтянули артиллерию в село Тоненькое, на Донетчине. Планируют его обстрелять и выдать это за действия украинской армии.
Также в штабе АТО сообщили, что сегодня террористы обстреляли позиции украинских военных на Востоке - одиннадцать раз. Под прицелом боевиков - Луганское, Донецкое и Дебальцевское направления.
Наемники не оставляют попыток атаковать Донецкий аэропорт и позиции украинских военных неподалеку Песков. Вблизи Мариуполя - пока затишье.