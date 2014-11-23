В Авдеевке из-за обстрела боевиками из "Градов" погибли пять мирных жителей

По меньшей мере пять мирных жителей погибли во времяобстрела боевиками из "Градов" города Авдеевка Донецкой области.

Об этом "5 каналу" сообщили в штабе АТО.

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Военная разведка также сообщила, что боевики готовят провокации. Наемники подтянули артиллерию в село Тоненькое, на Донетчине. Планируют его обстрелять и выдать это за действия украинской армии.

Также в штабе АТО сообщили, что сегодня террористы обстреляли позиции украинских военных на Востоке - одиннадцать раз. Под прицелом боевиков - Луганское, Донецкое и Дебальцевское направления.

Наемники не оставляют попыток атаковать Донецкий аэропорт и позиции украинских военных неподалеку Песков. Вблизи Мариуполя - пока затишье.