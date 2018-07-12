Ко дню фотографа: самые продаваемые снимки фотосервиса УНИАН

13:12, 12 июля 2018
Общество
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Председатель Днепропетровской ОГА, кандидат в президенты ФФУ Игорь Коломойский во время внеочередного конгресса Федерации футбола Украины в Киеве, 6 марта 2015 года
Председатель Днепропетровской ОГА, кандидат в президенты ФФУ Игорь Коломойский во время внеочередного конгресса Федерации футбола Украины в Киеве, 6 марта 2015 года /  © Фото Мусиенко Владислав / УНИАН
Прототип паспортной карточки, которую продемонстрировали на пресс-конференции на тему: «Украина готова к массовому выпуску электронных паспортов и ID-карт», в Киеве, 21 июня 2011 года
Прототип паспортной карточки, которую продемонстрировали на пресс-конференции на тему: «Украина готова к массовому выпуску электронных паспортов и ID-карт», в Киеве, 21 июня 2011 года /  © Фото Владимир Гонтар / УНИАН
Киевлянин с квитанциями на оплату за жилищно-коммунальные услуги в очереди в кассу одного из филиалов Ощадбанка Киева, 19 марта 2011 года
Киевлянин с квитанциями на оплату за жилищно-коммунальные услуги в очереди в кассу одного из филиалов Ощадбанка Киева, 19 марта 2011 года /  © Фото Александр Синица / УНИАН
Бизнесмен Константин Григоришин во время VII украинско-российского экономического форума в Киеве, 18 мая 2010 года
Бизнесмен Константин Григоришин во время VII украинско-российского экономического форума в Киеве, 18 мая 2010 года /  © Фото Иван Фролов / УНИАН
Украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов пожимают друг другу руки перед началом VII украинско-российского экономического форума в Киеве, 18 мая 2010 года
Украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов пожимают друг другу руки перед началом VII украинско-российского экономического форума в Киеве, 18 мая 2010 года /  © Фото Иван Фролов / УНИАН
Лидер Партии регионов Виктор Янукович со своим старшим сыном Александром перед началом XII съезда Партии регионов в Киеве, на котором он был выдвинут кандидатом в президенты, 23 октября 2009 года
Лидер Партии регионов Виктор Янукович со своим старшим сыном Александром перед началом XII съезда Партии регионов в Киеве, на котором он был выдвинут кандидатом в президенты, 23 октября 2009 года /  © Фото УНИАН
Купюры номиналом 500 и 200 гривен во время презентации акции «Клад Мазепы», в Киеве, 15 июня 2009 года
Купюры номиналом 500 и 200 гривен во время презентации акции «Клад Мазепы», в Киеве, 15 июня 2009 года /  © Фото Владимир Гонтар / УНИАН
Народный депутат (БЮТ), член Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности Александр Шепелев во время пресс-конференции в УНИАН, 30 августа 2007 года
Народный депутат (БЮТ), член Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности Александр Шепелев во время пресс-конференции в УНИАН, 30 августа 2007 года /  © Фото Александр Синица / УНИАН
Автомобили на одном из авторынков в Киеве, 27 января 2007 года
Автомобили на одном из авторынков в Киеве, 27 января 2007 года /  © Фото Константин Михайленко / УНИАН
Украинские граждане ждут в очереди на получение визы в Польшу у стен Генерального консульства Республики Польша во Львове, 11 мая 2005 года
Украинские граждане ждут в очереди на получение визы в Польшу у стен Генерального консульства Республики Польша во Львове, 11 мая 2005 года /  © Фото Виталий Грабар / УНИАН

12 июля в мире отмечается День фотографа. Провозгласил его таким сам Папа Римский в день почитания святой Вероники, которая считается покровительницей фотографии.

По этому случаю фотослужба УНИАН представляет подборку из десяти фото, которые продавались лучше всего за время ее существования. 

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Фотослужба агентства УНИАН создана 19 апреля 1999 году. С ней сотрудничают более пятидесяти ведущих фоторепортеров Украины. Услуги фотосервиса - это прежде всего одна из первых на Украине оперативных фотослужб новостей, который предоставляет в режиме реального времени цифровую фотоленту высокохудожественных и высококачественных изображений, ежедневно иллюстрирующих важнейшие события в Украине. 

На данный момент УНИАН имеет фотоархив объемом более 800 тысяч фотографий. Лента фотоновостей и фотоархив содержат фотоинформацию о важнейших событиях политической, экономической, научной, военной, спортивной, культурной и духовной жизни Украины, жанровые, этнографические и пейзажные фотоснимки, портреты ведущих политических лидеров и представителей делового мира, культуры и шоу-бизнеса.

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