Ко дню фотографа: самые продаваемые снимки фотосервиса УНИАН

Фотослужба агентства УНИАН создана 19 апреля 1999 году и с тех пор накопила фотоархив более 800 тысяч снимков.

12 июля в мире отмечается День фотографа. Провозгласил его таким сам Папа Римский в день почитания святой Вероники, которая считается покровительницей фотографии.

По этому случаю фотослужба УНИАН представляет подборку из десяти фото, которые продавались лучше всего за время ее существования.

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Фотослужба агентства УНИАН создана 19 апреля 1999 году. С ней сотрудничают более пятидесяти ведущих фоторепортеров Украины. Услуги фотосервиса - это прежде всего одна из первых на Украине оперативных фотослужб новостей, который предоставляет в режиме реального времени цифровую фотоленту высокохудожественных и высококачественных изображений, ежедневно иллюстрирующих важнейшие события в Украине.

На данный момент УНИАН имеет фотоархив объемом более 800 тысяч фотографий. Лента фотоновостей и фотоархив содержат фотоинформацию о важнейших событиях политической, экономической, научной, военной, спортивной, культурной и духовной жизни Украины, жанровые, этнографические и пейзажные фотоснимки, портреты ведущих политических лидеров и представителей делового мира, культуры и шоу-бизнеса.