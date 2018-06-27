Активисты подали в суд на Порошенко из-за назначения Жебривского аудитором НАБУ

Они требуют лишить Жебривского должности путем отмены соответствующего указа президента за отсутствие опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях.

Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина и Автомайдан подали в суд на Президента Украины Петра Порошенко из-за назначения экс-председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Центре противодействия коррупции.

Назначение обжаловано в Кассационном административном суде в составе Верховного суда Украины.

Активисты требуют лишить Жебривского должности аудитора НАБУ путем отмены указа президента. Причина - отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.

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Согласно со статьей 26 закона «О Национальном антикоррупционном бюро», аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах за границей или в международных организациях. Жебривский, согласно его официальной биографии, такого опыта работы не имеет, и сам впоследствии подтвердил это журналистам, говорится в сообщении ЦПК.

«Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко оспорить в суде, а вместе с этим - и весь вывод аудита», - заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

В свою очередь исполнительный директор украинского представительства Transparency International Ярослав Юрчишин отметил: «Президент не воспользовался возможностью назначить по своей квоте в комиссию авторитетного международного специалиста с опытом проведения аудита правоохранительного органа. Обидно, но это его право и его выбор. Однако, мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены и все члены комиссии соответствовали прописанным критериям».

Как сообщал УНИАН, 13 июня президент Украины Петр Порошенко уволил Жебровского с должности председателя Донецкой ОГА, которую тот занимал с 11 июня 2015 года, и наградил орденом князя Ярослава Мудрого.

19 июня Порошенко назначил Жебривского на должность аудитора НАБУ.