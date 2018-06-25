Сущенко призвал Сенцова отказаться от голодовки - адвокат

Фейгин назвал историю с недопуском Денисовой к украинским политзаключенным "уже совсем неприличной и бессовестной. Кремль, самодовольно упивающийся Мундиалем, вконец потерял уже стыд".

Незаконно осужденный в РФ по обвинению в якобы шпионаже украинский журналист Роман Сущенко призвал режиссера Олега Сенцова отказаться от голодовки.

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Об этом УНИАН сообщил защитник журналиста Марк Фейгин. «Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берег себя и отказался от голодовки. Банальные слова тут ни к чему, и так все ясно», - сказал Фейгин.

Кроме этого, по словам адвоката, Сущенко передал украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень попросил всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенными. «Он тоже ее очень ждет», - сказал Фейгин.

«От себя добавлю, что история с недопуском Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным становится уже совсем неприличной и бессовестной. Кремль, самодовольно упивающийся Мундиалем, вконец потерял уже стыд, придумывая идиотские предлоги для препятствования Денисовой», - подчеркнул Фейгин.

Как сообщал УНИАН, 21 июня президент Петр Порошенко призвал президента РФ Владимира Путина освободить украинских заложников и допустить уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к Сенцову и другим заключенным украинцам.

Денисова заявила, что продолжает искать компромисс в переговорах с российской стороной для получения разрешения на посещение украинских политзаключенных.

Министерство юстиции подало обращение в Европейский суд по правам человека о нарушении Россией прав Сенцова.